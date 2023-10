Mida uno scalda pubblico? Lui racconta il rapporto speciale con la sua mamma

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Questo pomeriggio, giovedì 12 ottobre 2023, è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23 su Canale 5. Che cosa sarà accaduto agli allievi della scuola più amata d’Italia? Vi anticipiamo solo che in casetta continuano ad arrivare compiti senza sosta. Vediamo cos’è successo. Amici 23, arriva un compito perda parte di Anna Pettinelli In casetta è arrivata una busta blu, un compito perda parte di Anna Pettinelli. La professoressa aveva già dimostrato di non apprezzare troppo il cantante tanto che stava quasi per metterlo in sfida al posto di Sarah. La Pettinelli, inoltre, crede chequando esibisce cerca sempre di incitare ile coinvolgerlo come se fosse un animatore turistico, uno. Proprio per questo Anna ha deciso di ...