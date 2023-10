Microsoft Investe 1 | 5 Miliardi di Dollari in Italia per Rivoluzionare l’Innovazione e l’Economia Nazionale

C'è chinel mattone una parte del patrimonio , ricavando poi una discreta rendita. Ci sono ...ha comprato uno splendido immobile Un affare da milioni di euro Il noto fondatore di...

Microsoft investe nel calcestruzzo green | Articoli ingenio-web.it

Amazon investe sull’AI: al via la sfida a ChatGPT Sisal.it

Il DoJ intende usare le parole del CEO per dimostrare alla corte come il comportamento monopolistico di Google abbia messo in difficoltà anche un'azienda delle dimensioni di Microsoft: in altre parole ...L'azienda esplora l'uso di piccoli reattori nucleari modulari per soddisfare l'enorme fabbisogno energetico dell'IA.