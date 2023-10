Michelle e Tomaso Di Nuovo Insieme | Ma Un Dettaglio Non Convince!

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Hunziker eTrussardi sono stati beccati. I fan sono al settimo cielo dopo la rivelazione. Tuttavia unnon promette nulla di buono. Ecco cosa sta succedendo tra una delle coppie più chiaccherate del gossip italiano. #hunziker #trussardi In una recente celebrazione per il compleanno della piccola Sole,Hunziker eTrussardi sono stati sorpresi. Ma l’occhio attento dei fan ha colto un particolare che potrebbe rivelare una crescente tensione tra gli ex coniugi. Nell’ambiente festoso, la distanza traera palpabile. Questo dimostra che, sebbene si uniscano per celebrare momenti significativi per i loro figli, la loro ...

Leggi AncheHunziker in festa, doppio compleanno per Sole e Ineke Alla festa per Sole, traHunziker eTrussardi sembra essere calato il gelo. Si dividono in parti uguali le coccole delle figlie e del cane Odino, prima al guinzaglio con l'imprenditore e poi scatenato nei ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi riuniti (ma distanti) al compleanno di Sole TGCOM

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme al compleanno della figlia Sole. Ma che musi lunghi OGGI

Michelle è grata per la sua bella famiglia che 6 mesi fa si è allargata accogliendo il nipotino Cesare. E, a quasi due anni della separazione da Tomaso Trussardi, forse Michelle ora è pronta per un ...Dopo l’incursione in casa di mamma Ineke con il fratello Harold per celebrare i suoi 80 anni con un mazzo di fiori e torta al cioccolato, Michelle Hunziker si è dedicata all’altra birthday girl della ...