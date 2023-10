Micheli e Meluso in Bilico Dopo le Critiche di De Laurentiis – IL MATTINO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Non solo l’allenatore Rudi Garcia è in, ma anche il dse il capo scoutingrischiano la reazione dei De. CALCIO NAPOLI. Il clima è teso a Castel Volturno, il centro tecnico del Napoli. Secondo quanto riportato da Ildi Napoli, non è solo la posizione dell’allenatore Rudi Garcia a essere in discussione. Anche il direttore sportivoe il capo scoutingsono sulla graticola, a seguito delleespresse dal presidente Aurelio DeRintanato nell’Ufficio, che ha incontrato Delunedì mattina per un vertice post-Fiorentina, è ora rintanato nel suo ufficio a Castel Volturno. Il presidente non si è ...