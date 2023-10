(Di giovedì 12 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Tutte le celebrities che hanno ispirato le it bag piùLe grandi maison di moda sono solite dare unproprie. Alcuni modelli, però, hanno nomi davvero speciali: quelli delle celebrity a cui sono. Un colpo da maestro in cui sono riusciti brand come Gucci, Louis Vuitton, Hermès e Dior, le cui handbag, tote e tracolle omonime dellehanno raggiunto la fama planetaria diventando veri e propri oggetti di culto. Ma non sono gli unici. D’altronde da sempre gli stilisti hanno le loro muse. A loro si ispirano per le loro creazioni, sono il punto fisso del loro immaginario, capaci di generare idee e personificare i loro sogni. Attrici, top model, ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 10 Ottobre 2023 Scusa me lomarito (Commedia) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di David Swift, con Jack Lemmon, ...

Scusa, me lo presti tuo marito Martedì 10 ottobre ore 20.55 TV2000

Mi presti il tuo nome Le borse iconiche dedicate alle star AMICA - La rivista moda donna

Dalla Jackie di Gucci dedicata a Jackie Kennedy alla Birkin di Hermès ideata per Jane Birkin, e non solo ...Da molti anni, fortunatamente, abbiamo capito l'importanza della protezione solare: i raggi UV costituiscono un pericolo da non sottovalutare, specialmente per l'effetto che possono ...