Mi inchino davanti al PM che sta indagando sulla micro criminalità ucraina made in Naples Benvenuti a Napoli Far West | dove regna la legge del piu forte

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Antefatto. All’inizio mi aveva intenerito il racconto di Olena e Mykola Tsebryk, quando giovani sposi, lei diciottenne, lui ventenne, salirono su un pullman, 2200 chilometri, 26 ore stipati come carne umana in scatola. Il viaggio della speranza li portò a, si lasciavano alle spalle un paese c