Meteo | anticiclone scandinavo | in arrivo pioggia e crollo delle temperature

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quando riusciremo ad avere un primo assaggio d’autunno? Se lo stanno chiedendo in molti, frastornati dache sembrano più simili all’estate che a una stagione autunnale. Stiamo parlando di un vero e proprio record conche domenica 8 ottobre hanno raggiunto oltre 30 gradi in moltissime regioni italiane. Probabilmente, dalla prossima settimana, la situazione potrebbe cambiare. Secondo 3b, è inl’che provocherà un vero e propriotermico. Si parla infatti di una differenza di ben 15 gradi rispetto alle ultime settimane. L’, poterà con sé,e il maltempo. Questo cambiamento non riguarderà soltanto l’Italia ma avverrà a livello continentale. La massiccia ...