(Di giovedì 12 ottobre 2023) Doppio vertice notturno sulla manovra che approderà in Consiglio dei ministri lunedì. Quel giorno la presidente del Consiglio farà il punto anche sul Documento programmatico di bilancio e sul decreto legge fiscale collegato

Siinsomma una vera catastrofe umanitaria e ieri, mentre a Gerusalemme si raggiungeva l'... La premier Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al - ...

Meloni: «Si rischia lo choc petrolifero». L’appello agli alleati: «Restiamo compatti» Corriere della Sera

Meloni rischia proprio niente - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Doveva essere un “piano Mattei” per aiutare l’Africa. Rischia di essere un piano Ben Bella, insomma un piano all’incontrario in cui sarà l’Algeria ad aiutare l’Italia. Ad Algeri, infatti, si sono acco ...'Clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza in vista della Legge di Bilancio', la manovra 2024. 'Il ministro Giorgetti ha svolto una relazione sull’impostazione della Legge che ...