Meloni | “Risposte sul lavoro povero nel minor tempo possibile | ma il salario minimo non è adatto”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il governo “intende intraprendere nel” una “serie di misure e interventi organici” per “contrastare ile le basse retribuzioni”. Ma la strada non sarà quella delche, come si evince dal documento approvato dall’assemblea del Cnel, “non è lo strumentoper farlo”. A chiarirlo è stato il premier, Giorgia, dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Cnel, Renato Brunetta, chele ha consegnato il documento contenente gli esiti dell’istruttoria sule ilsvolto dall’organismo., inoltre, come riferito da una nota di Palazzo Chigi, ha confermato la ...