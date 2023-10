Meloni e Salvini bast*** | Saviano condannato | quanto deve pagare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) È statoal pagamento di una multa di 1000 euro con l'accusa di diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia: lo ha deciso il tribunale monocratico di Roma nei confronti dello scrittore Roberto, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche per l'avere "agito per motivi di particolare valore morale". In favore è stata concessa anche la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziario. La procura aveva sollecitato per l'imputato una pena pecuniaria di 10mila euro. In aula conc'erano un centinaio di persone. L'avvocato del giornalista, Antonio Nobile, ha già annunciato il ricorso in appello. All'origine del processo e dell'accusa controc'è una puntata di Piazzapulita andata in onda su La7 nel dicembre 2020 e ...