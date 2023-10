Meloni caposquadra dei vigili del fuoco VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 La premier Giorgiaha indossato un casco rosso dadonatole daidelalla cerimonia per il giuramento di 623 Allievi alle Scuole antincendi di Capannelle.Nel corso della cerimonia la presidente del Consiglio ha consegnato alcuni diplomi di benemerenza adelche si sono distinti per alcuni interventi, tra i quali quelli dell’incidente del pullman di Mestre e per i soccorsi nell’incendio in una Rsa di Milano il 7 luglio scorso. Da parte del governo c’è “attenzione aidel, una grande e amata struttura dello Stato, solido presidio di sicurezza per i cittadini”, ha cdetto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presente alla cerimonia. “Per i ...