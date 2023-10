“Meloni bast**da” | Saviano si difende nel processo | “Assurdo che io sia a giudizio” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 10mila euro di multa per lo scrittore Robertonel procedimento per diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgiadurante una puntata di Piazzapulita su La7, nel dicembre del 2020, sul tema dei migranti si era riferito all’allora leader di Fratelli d’Italia chiamandola “bastarda”. “Ritengo il comportamento di Giorgiaun’intimidazione. Pur nell’assurdità di essere portato adal presidente del Consiglio per averla criticata, non c’è onore più grande che può essere dato a uno scrittore che vedere le proprie parole mettere paura a un potere tanto menzognero”, ha dettorendendo dichiarazioni spontanee in aula. “Può il potere politico ...