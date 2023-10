Melograno | proprietà | benefici | usi | infusi e decotti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il verde“dai bei vermigli fior” descritto nel “Pianto antico” da Giosuè Carducci non è solo poetico, è altamente benefico. Se i suoi chicchi freschi sono ampiamente noti e apprezzati in cucina, non sono i soli a detenere qualità importanti per la nostra salute: si possono utilizzare anche le scorze essiccate del frutto e della radice, i fiori e le foglie Vediamo insieme ogni dettaglio.Ilè un albero dalle molteplici virtù. La radice è ricca di alcaloidi e tannini, la foglia contiene tripterpeni e acidi utili. La buccia di rivestimento del frutto rilascia acido gallo-tannico. I chicchi, infine, sono fonte di Vitamina A e C, di sali minerali come potassio, fosforo, calcio, magnesio e ferro. Sono tonici, astringenti e antispasmodici, ma soprattutto ...