Media | giornalismo transfrontaliero | Bruxelles lancia una gara da 9 milioni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare proposte del valore di 9di euro per stimolare la diffusione di notizie di attualità da prospettive transfrontaliere per un pubblico giovane.to per la prima volta nel 2020 come progetto pilota, questo è il quarto bando annuale di questo tipo. “L’obiettivo è sostenere la produzione di contenuti di attualità per e da parte di giovani europei in totale indipendenza editoriale. Offre l’opportunità alle organizzazioni giornalistiche e alle organizzazioni giovanili senza scopo di lucro dire progetti transfrontalieri ambiziosi che riuniscano almeno cinque organizzazioni di cinque Stati membri dell’Unione, per testare approcci innovativi che coinvolgano i giovani europei”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. La scadenza per la presentazione delle domande è ...