McKennie | «Pulisic in porta meglio di Giroud | sulla Juve…»

Le parole di Weston, centrocampista della Juventus, dal ritro della nazionale statunitense. I dettagli Westonha parlato dal ritiro della nazionale USA di quanto successo in Genoa-Milan. PAROLE – «Credo che abbiano optato perper la sua altezza, comunque Christian, come tanti giocatori americani, è molto atletico e penso anche che abbia le migliori mani di tutta la sua squadra, per cui sono convinto avrebbe ben figurato incosì, forse avrebbe anche rischiato un infortunio e magari sarebbe stato costretto a saltare le gare con la nazionale».