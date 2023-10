Mazzata per Microsoft | il fisco americano batte cassa Il colosso delle big tech deve pagare 29 mld di tasse

(Di giovedì 12 ottobre 2023)in arrivo per ilguidato dall'indiano Satya Nadella: l'Internal Revenue Service (Irs), ilUsa, ha chiesto adila cifra esorbitante di 29 miliardi di dollari innon pagate dal 2004 al 2013. Lo ha riferito la società in una nota nella quale annuncia che farà ricorso.ha affermato che la disputa con l'Irs riguarda il trasferimentoentrate attraverso giurisdizioni internazionali, una pratica chiamata 'condivisione dei costi' e utilizzata da molte grandi multinazionali. "Crediamo fermamente di aver agito in conformità con le norme e i regolamenti dell'Irs e che la nostra posizione sia supportata dalla giurisprudenza", ha dichiarato la società che si dice pronta a impugnare il ...

...presenza di macchinari obsoleti nei reparti che generano il conseguente taglio dei servizil'... Si rischia di dare ladefinitiva all'offerta sanitaria frentana. Infatti il Pronto soccorso si ...

Mazzata per Microsoft, il fisco Usa batte cassa: deve pagare 29 mld di tasse Affaritaliani.it

Guerra in Israele, nuova "mazzata" per bollette e benzina in Italia TGCOM

L'Internal Revenue Service (Irs) ha chiesto a Microsoft di pagare la cifra esorbitante di 29 miliardi di dollari in tasse non pagate dal 2004 al 2013 ...Roma, 12 ott 09:56 - (Agenzia Nova) - La proroga al 31 dicembre 2024 per le maggiori Occupazioni di suolo pubblico (Osp) destinate ai tavolini e ai dehors di bar e ristoranti, come previsto da un ...