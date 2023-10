Masters 1000 Shanghai 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 13 ottobre

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildi13con glie l’didel torneodi. Si concludono i quarti di finale. Sono infatti previsti solo gli incontri della parte alta del tabellone. Alle 10:30 italiane Grigor Dimitrov dopo il successo su Alcaraz prova a confermarsi contro Nicolas Jarry. Nella sessione serale (in ora locale) si sfideranno invece Andrey Rublev, la testa di serie più alta rimasta in corsa, e il francese Humbert. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 10:30 – (18) Dimitrov vs (22) Jarry Non prima delle 14:00 – (32) Humbert vs (5) Rublev SportFace.