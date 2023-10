Masters 1000 Shanghai 2023 | Hurkacz | “Soddisfatto della mia prestazione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Hubert, con la vittoria contro Fabio Marozsan, si è qualificato al turno successivo deldi, dove in semifinale affronterà Sebastian Korda, che ha eliminato in tre set Ben Shelton. Al terminepartita, il polacco, ha parlato in conferenza stampa, esternando tutta la sua soddisfazione per lamessa in mostra. Ai microfoni gli sono state poste alcune domande, a cui il numero 17 al mondo ha risposto così: “Il mio rendimento nei tornei? A inizio anno uscivo presto, devi solo esibirti bene per arrivare a questo punto. Se le ultime due partite mi sono servite? Penso di sì. Sono state molto difficili mentalmente. Shelton e Korda? Sono due grandi giocatori, sarà una sfida fantastica”. Se è un vantaggio ...