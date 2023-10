Mary Lou Retton | la malattia dell’ex ginnasta

Leggi su cultweb

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La sportivaLouè afflitta da una, una rarissima forma di polmonite per la quale adesso è in condizioni di salute gravissime, con difficoltà respiratorie, ed è ricoverata in terapia intensiva. Oro alle Olimpiadi del 1984, l’exnata nel 1968, sta combattendo la sfida più importante di tutta la sua vita.Lou è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale del Texas e lotta tra la vita e la morte. Al momento la donna non è in grado di respirare autonomamente e si sta cercando di fare il tutto per tutto per recuperare una condizione di stabilità. La figliaatleta, McKenna Lane Kelley, ha avviato una raccolta fondi perché sua mamma non è coperta da assicurazione medica e come è noto in America è molto complicato accedere alle cure se non si è ...