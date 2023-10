Mario Donatone & Bluesman Latino | nuovo singolo

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Foto di famiglia è il/video diin uscita per l’etichetta Groove Master Edition. Un brano nato strumentale, scritto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis, annoverato tra i musicisti più intensi e totali del jazz italiano. La sua spiccata sensibilità mediterranea si incontra, in questa particolarissima versione vocale, con il sound soul – blues del pianista e cantantee della sua bandcompletata da Gio’ Bosco, Isabella Del Principe, Angelo Cascarano, Davide Bertolone e Roberto Ferrante. Foto di famiglia è il secondodi questa band, dopo Please hold on (Vivere ancora), pubblicato due anni fa con il featuring di Chicago Beau e Roberto Luti. È prodotto anche ...