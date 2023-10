Marcello De Rosa | “No alla chiusura degli ambulatori sanitari | incontro urgente con ASL Caserta”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Casapesenna. “Il polio specialistico di San Marcellino è fondamentale per la cura dei pazienti del territorio dell’Agro aversano, noi non siamo cittadini di serie B e non vogliamo essere trattati come tali dall’Asl, di fronte all’ipotesi didel centro di San Marcellino o di San Cipriano d’Aversa per la Salute Mentale sono pronto a scendere in piazza al fianco dei miei concittadini”. Così, il sindaco di Casapesenna,De, sull’ipotesi di un accorpamento di alcuninell’hinterland aversano che sarebbe sul tavolo dell’Asl di. Si tratta, in particolare,e centri territoriali di San Cipriano d’Aversa e di San Marcellino. “Ho chiesto uncon il ...