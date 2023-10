Manovra | Palazzo Chigi “Grande collaborazione nella maggioranza”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Clima die determinazionein vista della Legge di Bilancio”. Lo rende notodopo l'incontro dell'11 ottobre sera tra il Governo e i capigruppo di.“Il ministro Giorgetti ha svolto una relazione sull'impostazione della Legge che andrà in approvazione nel prossimo Cdm di lunedì. Unaseria che, nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica, concentrerà la sua attenzione su redditi e pensioni medio bassi, sulla famiglia e sulla sanità, in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio”, conclude la nota. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

Tre ore di vertice serale a Palazzo Chigi. La premier non nasconde che la guerra in Israele cambi uno scenario già complicato, con ripercussioni sulle ...