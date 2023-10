Manovra | De Carlo Fdi | ' in Cdm lunedì | maggioranza farà pochi emendamenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La finanziaria dovrebbe andare in Consiglio dei ministri, noi dellaprodurremo, noi siamo soddisfatti. Come ha detto Giorgetti: ci sonossimi margini di". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De. Non sembrano esserci però i fondi dedicati al Ponte sullo Stretto, tanto richiesto dal vostro alleato Matteo Salvini, chiedono i due conduttori: "Salvini molto responsabilmente sa che appena ci sarà la possibilità si, lui conosce le condizioni del Paese". Quanto all'autonomia, altra richiesta leghista, per De"siben prima dell'ultimo anno di legislatura".