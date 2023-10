Manifestazione pro Palestina | Matone Lega | ' La Procura impedisca l' odio antisemita'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Venerdì 13 ottobre a Roma si terrà unaa sostegno della, un corte che la deputata dellaSimonettaindica come pericoloso e dal sentimento. "No a slogan ...

"No a slogan- Hamas e inni all'intifada nelle nostre città. La Questura di Roma impedisca che laprevista per domani a Piazza Vittorio Emanuele si trasformi in un teatro in cui sfogare l'odio ...

Tensione alla Sapienza durante la manifestazione pro Palestina Repubblica TV

"No a slogan pro-Hamas e inni all'intifada nelle nostre città. La Questura di Roma impedisca che la manifestazione prevista per domani a Piazza Vittorio Emanuele si trasformi in un teatro in cui ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Un conto è il diritto a manifestare liberamente le proprie idee, altra cosa è inneggiare alla distruzione di Israele. In coerenza con la solidarietà espressa dal governo a ...