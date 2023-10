Manfredi | «Il Maradona per Euro2032? Abbiamo bisogno dello Stato e del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il sindaco di, Gaetano, in occasione dell’inaugurazioneScampia Stadium a, ha rilasciato un’intervista a radio Kiss Kissanche sul tema diScampia Stadium? «fatto una bella sinergia tra pubblico e privato, c’èl’intervento di una multinazionale per mettere a posto questo campetto che era abbandonato. Ringrazio l’Associazione ‘Ciro Vive’ che ha contribuito a tutto ciò. E’ un segnale del lavoro che stiamo facendo su Scampia, dall’Università all’abbattimento delle Vele. C’è tanto da fare, lo sappiamo bene, ma è un percorso avviato che proseguirà»al? «lavorato molto per fare in modo che ilfosse ...