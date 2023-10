Manfredi | Il Maradona per Euro2032? Abbiamo bisogno dello Stato e del Napoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Proprio sulla Gazzetta oggi ha scritto: In particolare si attendono novità dadove lo scudetto aveva portato anche una collaborazione virtuosa fra comune e club che però deve ...

... GaetanoIl sindaco di Napoli, Gaetano, in occasione dell'inaugurazione dello ... C'è tanto da fare, lo sappiamo bene, ma è un percorso avviato che proseguirà" Euro2032 al"...

Manfredi: «Il Maradona per Euro2032 Abbiamo bisogno dello Stato ... IlNapolista

Il sindaco Manfredi: "Il Maradona agli Europei Abbiamo bisogno ... Radio Kiss Kiss Napoli

Per trasformare il Maradona in uno stadio europeo - vale a dire in grado di ospitare le partite di calcio di Euro 2032 - servirebbero almeno 100 milioni sull’unghia. Finanziamenti che solo ...“Sicuramente Antonio Conte e’ un vincente. Quindi, noi abbiamo bisogno a Napoli di vincenti” Cosi’ il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi risponde a chi gli chiede un parere sul gradimento di Conte. “ ...