Manchester City | si lavora all'ennesimo rinnovo di Guardiola

Commenta per primo Ilnon vuole liberare il suo manager nonché la base dei suoi successi. Pep Guardiola è il pilastro del progetto dei Citizens e, per questo, nelle prossime settimane andrà in scena la ...

Rissa dopo Arsenal-Manchester City, spunta un retroscena ItaSportPress

L'Arsenal batte il Manchester City, non succedeva dal 2015 Agenzia ANSA

La voce del City in tutta Manchester... Un portavoce del cantante ha detto: "Quando la richiesta è stata avanzata per la prima volta da Andy Burnham, il sindaco di Manchester, a Liam è piaciuta l'idea ...Se al comando rimane il Manchester City davanti al Real Madrid, sul podio spicca il nome dell'Inter che si è accaparrata la terza posizione. Per le italiane ottime notizie arrivano anche da Fiorentina ...