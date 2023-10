“Mamma | stai per morire?” Wanda Nara | il dramma vissuto coi figli | “Ora faccio una cosa per loro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha rotto il silenzio e ha deciso di parlare della sua malattia, ma in particolare dei suoiche ovviamente le hanno provocato una reazione molto forte. La showgirl argentina è pronta anche per una nuova esperienza televisiva, infatti a partire dal prossimo 21 ottobre la vedremo come concorrente nella trasmissione Ballando con le stelle. Dopo tanta fatica, Milly Carlucci ce l’ha fatta a strapparle il sì e l’avrà quindi nel cast. Un corteggiamento durato a lungo, che si è concluso nel migliore dei modi., a proposito della malattia, ha anche ammesso al settimanale Oggi che ci sono persone decisamente terribili: “Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho ...