Mamma lascia New York e va a vivere in tenda con il figlio | “Così ho risparmiato 50mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Christine Blue, unaamericana di 41 anni, ha scelto di cambiare in maniera radicale il proprio stile di vita. Era una driver di Uber quando, dopo mesi di intense fatiche, ha deciso di prendersi una lunga vacanza (di 90 giorni) per poter coltivare in maniera differente il rapporto con Britton, suo. L’obiettivo della donna era quello di ritrovare “complicità” con il 14enne dato che il feeling tra loro era venuto meno dopo lo stressante periodo vissuto da Christine durante la pandemia: non potendo lavorare, era costantemente preoccupata di riuscire a portare il “pane” in famiglia., nel 2021 hanno deciso di fare questa vacanza inma quello che era un gioco si è poi trasformato nella loro quotidianità. Un’impresa complicata, si potrebbe pensare, considerando che i due vivevano a New ...