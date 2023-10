Mamma e il fidanzato torturano i tre figli | cosa gli facevano

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 ottobre 2023)scatta nella testa di una madre per arrivare a fare del male ai propri.. Una domanda che non meriterebbe risposta, eppure è ciò che ci chiediamo quando scopriamo che dei minori soffrivano e venivano torturati dalla propriae dal. Ciò che accadeva in casa è da brividi. Leggi anche: Ilo di 14 anni ha mal di testa ma per laè solo stanchezza: poi la terribile diagnosi Leggi anche: Virus mangiacarne: uomo rischia la vita, il raro caso in Italia Tre bambini sotto i 12 anni venivano bruciati con la fiamma ossidrica dallae daldi lei. Ashleigh Ableman, 27 anni, e Howard Anderson, 53 anni, sono stati accusati di tortura e abusi sui minori. È stato un vicino di casa a denunciare la coppia ...