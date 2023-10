Maltrattamenti ed estorsione alla madre anziana | scatta il «Codice rosso» | arrestato

(Di giovedì 12 ottobre 2023) BASSA BERGAMASCA. Caravaggio, i carabinieri hanno condotto in carcere un 40enne italiano accusato di violenze nei confronti delladi 83 anni. Il provvedimento con il protocollo operativo relativo al «», finalizzatotutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno arrestato un italiano di 40 anni con precedenti di polizia specifici pernei confronti della madre 83enne. E' accaduto nella mattinata di ieri a Caravaggio, nella bergamasca. Le numerose segnalazioni pervenute ai militari della locale stazione, ...

Un 40enne è stato arrestato perché accusato di aver maltrattato e minacciato la madre di 83 anni. L'arresto è avvenuto mercoledì 11 ottobre grazie all'applicazione del codice rosso, la legge introdott ...Ha ripetutamente minacciato, insultato e aggredito l'anziana madre di 83 anni per ottenere denaro per acquistare la droga. Per questo un 40enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Caravaggio ...