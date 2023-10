Maguire | «Non posso giocare così poco | parlerò con lo United»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole di Harry, difensore inglese del Manchestersulla sua avventura con i Red Devils. I dettagli Harryha parlato del suo futuro con il Manchesterdal ritiro dell’Inghilterra. LE PAROLE – «Non ho intenzione di stare a sedere per tutta la vita euna volta al mese. Se continua, sono sicuro che io e il club faremo una chiacchierata. Non è una mia decisione se iniziare o meno la prossima partita con il Manchester. Tra un paio di settimane tornerò e lo scoprirò. Ho fiducia nelle mie capacità ed è stata dura. Voglioe sentirmi importante per il club. Al momento non ho giocato quanto avrei voluto. Questa è la conclusione. Devo solo assicurarmi di essere pronto a cogliere le opportunità ...