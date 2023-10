Madonna | la figlia Lourdes Leon ricrea il video di Frozen in omaggio alla cantante

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladellahato quasi integramente ilclip didella madre per il suo ultimo singolo. Ladi, hato l'iconicoclip didella madre nelche accompagna il suo nuovo brano Spelling. Pubblicato con il suo nome d'arte, Lolahol, Spelling vede laincanalare la strega che è in lei, nelgirato shot for shot uguale almusicale didi, compresa la scena di apertura in cui levita dal suolo, proprio come fece sua madre nel 1998. Mentre la canzone procede,evoca ...