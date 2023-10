Madame sabato 14 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo

Leggi su udine20

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo il grandissimo successo delle date estive e della pubblicazione del secondo album in studio dal titolo “L’amore”,, cantautrice capace di conquistare pubblico e critica, inaugurerà il suo nuovo atteso tour nei palazzetti con la data zero di14del. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle ore 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.00 e inizio concerto in programma alle 21.00. Tutte le informazioni su www.azalea.it . Insieme asul palco di Jesolo ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) ...