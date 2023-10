(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Il no diall'apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah, unica via di fuga dalla Striscia, dopo il via libera dell'Egitto è la dimostrazione che questa organizzazione terroristica è ...

"Il no diall'apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah, unica via di fuga dalla Striscia, ... Lo dichiarano i deputatidelle commissioni Esteri di Camera e Senato. "L'evacuazione ...

L’onlus filo Hamas: “Rapporti con M5s e FdI” Il Foglio

M5s, Hamas si conferma nemico dei palestinesi Tiscali Notizie

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - 'Il no di Hamas all'apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah, unica via di fuga dalla Striscia, dopo il ...Il tempo delle scelte. Delle prese di posizioni. Talvolta anche nette. Ovvie per molti, discutibili (incredibilmente) per altri. La guerra in Medio ...