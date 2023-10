L' uomo ha colonizzato l' America 7mila anni prima di quanto pensassimo

... il Trissoclus japonicus o meglio conosciuto come "vespa samurai" innocuo per l'e per gli ... in poco tempo hatutta la costa diventato una calamità per gli allevamenti della Laguna di ...

Il castoro europeo è tornato in Italia dopo 500 anni di assenza WIRED Italia

Montioni, sui gradoni dell'ex cava dove l'uomo ridà spazio alla natura Il Tirreno

È un mondo strano quello delle live notturne, dove si cerca di trasformare la miseria in oro, e sedare la solitudine facendo a brandelli l’intimità ...LEGGI ANCHE Alla scopera della riserva naturale Lo Tsatelet in Valle d’Aosta Migliaia di uccelli muoiono schiantandosi contro i grattacieli di Chicago Una nuova prospettiva sulla colonizzazione umana ...