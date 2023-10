“L’ultima volta che siamo stati bambini” | l’esordio alla regia di Claudio Bisio

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ROMA – Giovedì 12 ottobre esce al cinema “che”, opera prima didietro la macchina da presa distribuita da Medusa Film. Tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei edito da e/o, il film è una coproduzione Solea e Bartlebyfilm, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video, prodotto da Sandra Bonzi,, Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Una pellicola consigliata per tutta la famiglia, una piccola grande avventura capace di far sorridere e toccare il cuore, una storia ispirata a fatti realmente accaduti, un esordiocon lo sfondo della storia del nostro Novecento. “...