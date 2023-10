L’ultima foto “prima di morire” della coppia sopravvissuta al rave party | “Così sanno che ci siamo amati”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella calda notte del 7 ottobre, mentre migliaia di giovani si riunivano al Nova Festival per ballare al ritmomusica elettronica sotto il cielo stellato, nessuno avrebbe potuto prevedere l’orrore che li avrebbe travolti. Quel che era iniziato come un’esperienza di amore e musica libera, si trasformò in una lotta per la sopravvivenza quando i miliziani di Hamas hanno fatto irruzione nel kibbutz Re’im, portando il terrore tra i partecipanti.Tra gli spari e le urla, due anime si sono unite in un gesto di amore sfrenato e coraggio. Amit Bar, studentessa di medicina israeliana di Rishon LeZion, e Nir De Jorno, il dj di Beit She’an, si sono nascosti tra i cespugli per sfuggire al caos che li circondava. E in quel momento di paura e incertezza, hanno deciso di condividere un ultimo bacio, un bacio che avrebbe raccontato al mondo il loro amore.Leggi anche: Israele-Gaza, ...