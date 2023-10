Luke Perry | il ricordo di Tori Spelling | «Le persone buone e gentili sono rare Mi manchi sempre»

è scomparso tragicamente, a causa delle conseguenze di un ictus che non gli ha lasciato scampo, il 4 marzo 2019. Ma continua a vivere nei ricordi dei fan e di chi gli ha voluto bene come ...

Beverly Hills, 90210: Tori Spelling ricorda Luke Perry che avrebbe ... ComingSoon.it

Tori Spelling paid tribute to Luke Perry on his birthday CNN

L'interprete di Donna Martin ha voluto augurare buon compleanno al collega Luke Perry, scomparso nel 2019: "Essere umano raro, mi manchi sempre".Volevo un figlio maschio ha qualche sporadica trovata ma le gag si ripetono stancamente. C'è Brignano ma sembra un soggetto per Villaggio anni '80 e '90.