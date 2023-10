Lukaku Inter Gazzetta | cos’è successo davvero prima di Istanbul Il motivo della separazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023), eccodell’ultima finale di Champions giocata dai nerazzurri: perchè l’addio del belga Ladello Sport prova a ricostruire i motivitrae l’. Il belga, si dice, soffriva per la concorrenzana con Dzeko, scelto da Inzaghi come titolare nella finalissima didopo l’apporto del bosniaco durante la fase a eliminazione diretta. L’attaccante belga non chiese colloqui al tecnico, nessun faccia a faccia. Tra i due c’è un chiarimento dopo la riunione tecnica a poche ore dalla finale, con il tecnico che spiega la sua scelta, di natura tecnica, che però al bomber di Anversa non piace. La rottura, si dice, è ...