Luca Barra | gioielli speciali per regalare attimi d’amore ed emozioni autentiche

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Milano, 12 ottobre 2023. Dai moderni orecchini a cerchio ai dolci chiama angeli, nella proposta di(www..it) è semplice individuare raffinate collezioni didall’inconfondibile stile italiano, capaci dil’emozione di piacersi in ogni occasione, valorizzando al meglio la propria personalità. Concepite per rispondere alle esigenze del pubblico maschile, di quello femminile e perfino dei più giovani, sono in grado di donare. Realtà italiana fondata a Salerno nel 2009,rappresenta un vero e proprio punto di riferimento sull’intero panorama nazionale nell’ambito degli accessori fashion. Oggi, non a caso, può contare su un network commerciale composto da ...