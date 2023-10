Lourdes Maria Ciccone Leon nel video ispirato a Frozen | l’omaggio a mamma Madonna

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 ottobre 2023)rende omaggio a sua madrecon ildi Spelling, che èin tutto e per tutto aldi, uno dei più belli e suggestivi tra quelli realizzati della Regina del Pop. Ilclip di Lolahol – questo il suo nome d’arte musicale – riprende le stesse atmosfere e stesse inquadrature delche uscì 25 anni fa per il primo singolo dell’album Ray of Light. Neldi Spelling, la figlia diappare come una strega vestita di nero, con i lunghi capelli corvini, sospesa in aria tra gli altissimi alberi di un bosco. Le citazioni aldisono tantissime, le inquadrature, ...