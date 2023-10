“Loro due sono gay” GF | Beatrice Luzzi fa i nomi e scoppia subito il caso | chi sono

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La diretta mette spesso a rischio i concorrenti dello spiato appartamento del GF 2023, evidenziandone non solamente i lati positivi, anche gli scivoloni e i difetti più reconditi. Questo proprio perchésempre ripresi. La protagonista,, ha chiesto a due gieffini se fossero gay. I fan infastiditi. Sembrava infallibile ma chi lo è in questo mondo, è impossibile. Infatti nelle ultime ore, naturalmente non con cattive intenzioni, ma un’uscita di, al GF 2023, non è piaciuta a una parte di pubblico, che, oggi, la sta criticando su Twitter. Le insinuazioni sull’orientamento dei coinquilini nonpiaciute. GF 2023,: “...