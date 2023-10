Lorenzo Insigne | altra notizia sorprendente | vuole veramente farlo | fans increduli

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il mercato potrebbe riservare qualche novità e qualche clamoroso ritorno come quello diin Serie Ae i Toronto FC un amore non proprio sbocciato a prima vista. A quanto pare l’ex capitano del Napoli non vuol più restare oltre oceano ed avrebbe l’idea di tornare nel campionato di Serie A Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.