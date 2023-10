Lorenzo | 27enne fisico bergamasco in Israele | “Missili e sirene già all’alba | ma per ora non torno in Italia”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Rehovot (). Nelle sue parole una matura lucidità che potrebbe apparire in contrasto con la drammatica situazione che sta vivendo, il Paese in cui si è trasferito non più di quattro mesi fa, nel giugno 2023.Arici, 27 anni di Urgnano, si trova da qualche mese a Rehovot, città israeliana del Distretto Centrale, situata una ventina di chilometri a sud di Tel Aviv. Il giovane, nato a Brescia ma residente nel paese della Bassa bergamasca, si è laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano Statale, proseguendo poi gli studi magistrali a Trieste: come step successivo nella sua carriera accademica ha scelto di trasferirsi in, come ricercatore in fisica della materia al Weizmann Institute di Rehovot, uno dei centri di ricerca più importanti del mondo. La ...