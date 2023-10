L' Occidente stanco può difendersi solo attraverso Israele

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) E bravo Zaki, il giovane egiziano che studia a Bologna, incarcerato nel suo Paese e alla fine liberato dopo una lunga campagna di solidarietà che ha mosso l'Italia intera, o quasi: mentre dagiungono notizie sempre più terribili su quanto è accaduto durante l'invasione delle zone di confine con Gaza da parte dei terroristi palestinesi di Hamas, con mille morti e decine di bambini trucidati e perfino decapitati nei kibbutz, l'ineffabile Zaki se n'è uscito accusando Netanyahu di essere un «serial killer». Un autentico campione di democrazia, questo giovane cattivo maestro divenuto un falso simbolo di libertà che si schiera con i nemici della libertà. Purtroppo Zaki non è un caso isolato: in queste ore molte università italiane sono ostaggio della violenza di gruppuscoli antisemiti che inneggiano a Tel Aviv che brucia, solidarizzano con i tagliagole di Hamas e non ...