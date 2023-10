L' obiettivo di Unica è quello di semplificare il rapporto tra famiglie | scuole e Ministero e per farlo permetterà l’accesso a misure dedicate al sostegno del diritto allo studio | nonché ai servizi amministrativi come la gestione di pagamenti e il crowdfunding

...neutralità è funzionale a massimizzare la propria flessibilità diplomatica proponendosi come... L'di Pechino dunque non è tanto quello di investire per risolvere i conflitti locali, ...

“Unica”, dall'11 ottobre online la nuova piattaforma digitale per ... Miur

Piattaforma Unica: docenti, anche supplenti brevi, saranno abilitanti e associati alle classi dalla segreteria. ISTRUZIONI Orizzonte Scuola

L’elettrificazione è necessaria, ma non è l’unico strumento per rendere la mobilità sostenibile e non può certo riuscirci in uno schiocco di dita. Ne ...È finalmente online “Unica”, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito annunciata dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Ideata con l’obiettivo di offrire, attraverso ...