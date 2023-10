Lo spagnolo Rodriguez racconta la guerra | «Quando le sirene suonano hai un minuto e mezzo per entrare nel bunker»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Joségioca nell’Hapoel Tel Aviv e oggi è atterrato in Spagna dopo essere scappato dallatra Hamas e Israele. A Marcagli attentati, la paura e la fuga da un luogo che in questo momento è più vicino all’inferno. «Tutto è iniziato sabato alle 5 del mattino. Gli allarmi hanno iniziato a suonare. Per questi casi abbiamo allarmi di emergenza in tutto il Paese. Essendo così presto, hai più paura. Se fosse stato in un momento diverso, forse non avrei avuto così paura, perché ci sei abituato. Sono lì da quattro anni. Ho vissuto situazioni complicate con i missili, ma mai niente del genere». In Israele sembra normale rintanarsi nei, perché di tanto in tanto cade qualche missile: «lein tutto il paese, a seconda della zona, ...