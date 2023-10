Lo scontro totale tra attori e studios | lo sciopero continua Cosa succede adesso?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Glici bullizzano. E le trattative vengono sospese. È guerra tra il sindacatostatunitense – SAG-AFTRA – e i principalicinematografici hollywoodiani (AMPTP). Loin atto da tre mesi, e che per un paio di mesi e mezzo si era affiancato a quello degli sceneggiatori della WGA, non sembra concludersi affatto, anzi. E a ben guardare dalle dichiarazioni della SAG-AFTRA il cartello delle major sembra essere piuttosto fermo rispetto a questioni che fanno venire i brividi anche solo a pensarle attuate. “Si rifiutano di proteggere gli artisti dalla sostituzione con l’intelligenza artificiale, si rifiutano di aumentare i salari per stare al passo con l’inflazione e si rifiutano di condividere una piccola parte delle immense entrate che il nostro lavoro genera per loro”, hanno spiegato i portavoce ...