“Lo fa solo per lei” Myrta Merlino | indiscrezione da Mediaset Pier Silvio Berlusconi irremovibile

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pomeriggio 5 dinon decolla e Albano Matano, ancora una volta, sorpassa a tutta velocità la concorrenza dicon ‘La vita in diretta’. Con l’arrivo di(e l’addio di Barbara D’Urso) sembra che il programma pomeridiano di Canale 5 avuto un vistoso crollo. I dati non mentono, perché nei giorni scorsi Pomeriggio 5 ha fatto il 15,6% – 13% – 10,8% mentre Alberto Matano si è portato a casa un bel 20,7% di share. Dagospia ha fatto notare anche una fuga di telespettatori dalla soap La promessa al programma condotto da: “Mezzo milione di spettatori sintonizzati su Canale 5 per la soap ‘La promesse’ fugge quando arriva, che chiude appena sopra il milione”, si leggeva sul giornale diretto da Roberto ...